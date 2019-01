Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat in einem Grundsatzurteil hohe Ansprüche an die Risikoaufklärung vor Lebend-Organspenden gestellt.

Er gab zwei Klägern recht, die nach Nierenspenden unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden und deshalb Schadenersatz sowie Schmerzensgeld fordern. Sie werfen den betroffenen Kliniken vor, sie nicht ausreichend über die Risiken der Organspende informiert zu haben. Dazu entschied der Bundesgerichtshof, potenzielle Spender müssten stets umfassend über sämtliche Risiken aufgeklärt werden. Dies diene dem Schutz des Spenders vor sich selbst. Der Gerichtshof wies die beiden Fälle an das Oberlandesgericht Hamm zurück. Dieses hatte in einer ersten Entscheidung zwar Fehler bei der Aufklärung festgestellt, die Klage der beiden Spender aber abgewiesen.



In Deutschland wurden im vergangenen Jahr nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation 638 Nieren sowie in 57 Fällen Teile der Leber transplantiert.



(Az. VI ZR 318/17 und VI ZR 495/16)