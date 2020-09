Neugeborene Mädchen haben derzeit in Deutschland eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83,4 Jahre.

Bei neugeborenen Jungen sind es 78,6 Jahre, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit ist die Lebenserwartung gegenüber den letzten Berechnungen bei Mädchen und Jungen erneut leicht gestiegen.



Im Ländervergleich haben den jüngsten Angaben zufolge Mädchen in Baden-Württemberg mit 84,2 Jahren sowie die dort geborenen Jungen mit 79,8 Jahren die höchste Lebenserwartung. Den niedrigsten Wert weisen Mädchen im Saarland und Jungen in Sachsen-Anhalt auf.

