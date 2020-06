Für Frauen ist es einer Studie zufolge weiterhin mit starken Einkommenseinbußen verbunden, wenn sie Mutter werden. Wie hoch die Einbußen sind, hängt dabei auch von der Anzahl der Kinder ab. Kinderlose Frauen haben dagegen ihren Einkommensrückstand auf die Männer verkleinert.

Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die die Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegeben hat. Das sogenannte Lebenserwerbseinkommen von Müttern liegt demnach deutlich unter dem, was kinderlose Frauen im Laufe ihres Lebens verdienen. Bei einem Kind beträgt der Rückstand 40 Prozent, bei zwei Kindern sind es 54 Prozent, bei drei Kindern 68 Prozent.

Mann als Ernährer, Frau als Zuverdienerin

Als Hauptgrund wird genannt, dass in der Gesellschaft faktisch nach wie vor das Modell des männlichen Ernährers beziehungsweise der Frau als Zuverdienerin dominiere. Weil dies auch für die Jüngeren gelte, werde die Einkommenslücke zwischen kinderlosen Frauen und Müttern immer größer. Eine schon im Frühjahr veröffentlichte Studie hatte gezeigt, dass Männer im Laufe ihres Arbeitslebens im Schnitt fast doppelt so viel Geld verdienen wie Frauen.



Frauen, die - aus welchen Gründen auch immer - nicht Mutter werden, holen jedoch auf. Eine Simulationsrechnung hat ergeben, dass kinderlose Frauen, die 1982 in Westdeutschland geboren wurden, bis zur Rente voraussichtlich 1,3 Millionen Euro verdienen werden - und damit fast so viel wie Männer, die auf rund 1,5 Millionen Euro kommen.

Coronakrise wird Ungleichheit verstärken

In der Bertelsmann-Studie heißt es, die Auswirkungen der Coronakrise auf die Einkommenssituation der Frauen sei noch nicht ausreichend erforscht. Erste Befunde deuteten aber darauf hin, dass sich bestehende Ungleichheitsdynamiken in den Einkommen verschärfen würden.



