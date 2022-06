Diese Gerichtszeichnung zeigt den Hauptangeklagten Salah Abdeslam - er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. (Benoit Peyrucq/AFP/dpa)

Eine vorzeitige Haftentlassung des 32-Jährigen schloss das Schwurgericht aus. Diese Höchststrafe wurde in Frankreich bislang äußerst selten verhängt. 19 weitere Männer wurden wegen Anklagepunkten mit Terrorismus-Bezug ebenfalls schuldig gesprochen.

Am 13. November 2015 hatten Extremisten im Pariser Konzertsaal "Bataclan" sowie in Bars und Kneipen 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Drei Selbstmordattentäter sprengten sich während eines Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich in die Luft. Die Terrorgruppe IS reklamierte die Anschläge für sich. Abdeslam gilt als einziger Überlebender der Kern-Gruppe, die übrigen Attentäter kamen durch Sprengstoffgürtel oder bei Schusswechseln mit der Polizei ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.