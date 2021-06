"Ich bin nur ein einfacher Mann", das ist eine der unzähligen Lebenslügen des Ratko Mladic. Er hat diesen Satz im vergangenen Jahr vor dem Haager Tribunal gesagt, als die Beweisaufnahme abgeschlossen wurde.



Ein "einfacher Mann" ist er nicht, sondern ein vielfacher Mörder und eben ein notorischer Lügner. Den Rest seines Lebens wird er nun hinter Gittern verbringen müssen. Ein leichtes Los im Vergleich zum Schicksal seiner Opfer, Tausende leben nicht mehr, viele wurden erniedrigt, gefoltert und dann auf qualvolle Weise getötet.



Rache gehörte nicht zur Aufgabe des inzwischen schon aufgelösten Haager UN-Tribunals für Jugoslawien, Rache ist auch nicht Aufgabe des Nachfolge-Gerichtshofs, der die Berufung verhandelte und noch wenige Verfahren zu Ende bringen wird. Sühne hingegen und Gerechtigkeit, sind nötig, wie klein das auch wirken mag, angesichts der Macht der Lüge.

Zivilisation gegen Barbarei zu setzen, Recht gegen Unrecht, Wahrheit gegen Fake News - das war eine der Ideen hinter der Gründung des Jugoslawien-Tribunals. Auch weil, anders als in den Jugoslawien-Kriegen, der Zweck dort nicht die Mittel heiligen sollte, bleibt die Wirkung der Verfahren und Urteile begrenzt, nicht allein im Falle von Verbrechern wie Ratko Mladic.



Milorad Dodik, der heute führende Politiker der bosnischen Serben, behauptet nach dem Haager Urteil gegen Mladic völlig unverfroren, es habe nichts mit Recht oder Gerechtigkeit zu tun. Das Massaker von Srebrenica sei ein "Mythos". Es habe, so Dodik, nie stattgefunden.

Mladic selbst ließ die Vorgeschichte des Massakers dokumentieren

Leider ist er nicht allein, Menschen in Bosnien, Serbien, in Westeuropa, auch in Deutschland sehen in Mladic und ähnlichen Figuren immer noch Helden. Dabei kann, wer die Wahrheit nur sucht, sie auch finden: Mladic selbst, im Sommer 1995 oberster Kriegsherr der bosnischen Serben hat die Vorgeschichte des Massakers von Srebrenica dokumentieren lassen. Er ließ sich von einem Kamerateam begleiten. Eitel wie ein Operettenfeldherr feuerte er seine Leute an, in die sogenannte UN-Schutzzone einzumarschieren. Den meist über Jahre eingeschlossenen, unterernährten, traumatisierten Menschen erklärte er dann allen Ernstes, dass sie nichts zu befürchten hätten. Kinder, Frauen und Greise wurden in Bussen abtransportiert. Tausende Jungen und Männer später auf Straßen oder in Wäldern abgegriffen und dann in Lagerhallen oder auf Sportplätzen umgebracht. Oft erschoss eine Handvoll serbisch-bosnischer Soldaten hunderte Männer binnen weniger Stunden – Töten in geradezu industrieller Dimension.



Dahinter stand das menschenverachtende Vorhaben, auf angeblich serbischem Gebiet den schlimmsten erdenklichen Terror zu verbreiten. Kein bosnischer Muslim sollte je wieder nach Srebrenica zurückkehren und auch nicht in die anderen sogenannten Schutzzonen, darunter Sarajevo. Die Menschen dort wurden jahrelang beschossen: Mütter, die Wasser für ihre Kinder holten, Familien, die ihren Nachbarn zum Geburtstag gratulieren wollten und etwa ein älterer Mann, der oft Tauben fütterte. Auch für die Schüsse auf sie ist Mladic verurteilt worden.



Für etwas Gerechtigkeit hat das Haager Jugoslawien-Tribunal mit diesem und anderen Urteilen gesorgt und es hat die Wahrheit ans Licht gebracht: Unzählige Dokumente, Abhörprotokolle, Zeugenaussagen und auch einige Geständnisse beweisen, was in und um Srebrenica und Sarajevo und in Bosnien geschah. Dass diese Wahrheit nicht immer geachtet wird, liegt nicht an den Richterinnen und Richtern.



Neben all‘ den Fehlern, die Europa, die USA und die Weltgemeinschaft auf dem Balkan gemacht haben, war es eine gute Idee, fernab der Konflikte in Den Haag ein Kriegsverbrechertribunal einzurichten. Dass die Wahrheit in Südosteuropa nicht überall gedeiht, stattdessen aber Lügen, hat viele Ursachen. In Bosnien haben Nationalisten oft immer noch und manchmal wieder das Sagen. Serbien wird mit Partnern wie Russland und China im Rücken zu einem immer autoritäreren Staat. Dabei war das nicht immer so und dabei verhandelt Belgrad mit Brüssel über den EU-Beitritt. Gerade ist die Europäische Union wieder einmal dabei, in Südosteuropa eine Chance zu verspielen. Einige Demokratien dort sind alles andere als gefestigt, sie dürfen nicht zur Bündnis-Beute von autoritären Nachbarn und Großmächten werden. Nicht allein die niederländischen Soldaten, die die "Schutzzone" Srebrenica im Sommer 1995 elend aufgaben, nein halb Europa schuldet den Opfern von Srebrenica und Sarajevo noch viel. Gewissheit über unser Versagen, auch militärisch - und wenigstens die Chance, Gesellschaften zu entwickeln, in denen Werte wie Gerechtigkeit und Wahrheit bestehen können.

Gerwald Herter (Deutschlandradio - C. Kruppa)Gerwald Herter studierte Geschichte und Internationale Beziehungen in München und Straßburg. Tätigkeit im Institut für Zeitgeschichte, freie Mitarbeit bei ARTE und beim ARD-Fernsehen. Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. BR-Korrespondent zunächst in Bonn, dann in Brüssel, anschließend Leiter des ARD-Studios Südosteuropa, später ARD-Terrorismusexperte. Seit 2011 in der Abteilung Hintergrund des Deutschlandfunks, Schwerpunkt Europa- und Internationale Politik.