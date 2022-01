Oberlandesgericht Koblenz: Der Hauptangeklagte im weltweit ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien wird in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. (Zu dpa «Plädoyers im ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien begonnen») (picture alliance/dpa/Thomas Frey)

Das Gericht folgte mit seinem Urteil der Forderung der Bundesanwaltschaft. Der Mann soll 2011 und 2012, also in der Anfangsphase des syrischen Bürgerkriegs, in einem Geheimdienst-Gefängnis in Damaskus für die Folter von mindestens 4.000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Außerdem wurden ihm Mord an mindestens 30 Menschen und mehrere Vergewaltigungen sowie Fälle sexualisierter Gewalt zur Last gelegt. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Ein Mitangeklagter wurde bereits im Februar 2021 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.