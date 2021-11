Der ehemaligen Mann der IS-Rückkehrerin Jennifer W. ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. (Archivbild) (Sven Hoppe / dpa)

Die Richter sprachen den 29-jährigen Anhänger der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" unter anderem wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge schuldig. Laut Anklage hatte der Iraker das fünfjährige Kind im Sommer 2015 bei Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius im Freien an ein Fenster gefesselt, bis es in der Hitze starb. Er habe den Tod des Mädchens billigend in Kauf genommen, hieß es. Seine Exfrau war in einem separaten Prozess in München bereits zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden.

