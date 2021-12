Im sogenannten "Tiergartenmord" ist ein 56-jähriger Russe zu lebenslanger Haft verurteilt worden. (dpa/Christophe Gateau)

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann im August 2019 im Kleinen Tiergarten in Berlin den Mord begangen hat. Die Richter erkannten zusätzlich auf die besondere Schwere der Schuld, was eine vorzeitige Haftentlassung praktisch ausschließt. Das Urteil entsprach der Forderung der Bundesanwaltschaft, die wegen der besonderen Bedeutung des Falls die Ermittlungen und die Anklage übernommen hatte. Nach Überzeugung der Behörde handelte es sich um einen Mordanschlag im Auftrag staatlicher russischer Stellen. Das Opfer war von russischen Behörden wegen einer Beteiligung am Tschetschenienkrieg als Terrorist eingestuft worden.

Der Fall könnte die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland weiter belasten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mord von der russischen Staatssicherheit in Auftrag gegeben wurde.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.