Tabak darf demnach an niemanden mehr verkauft werden, der am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurde. Das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten wird damit jedes Jahr höher gesetzt. Die neuseeländische Regierung will das Land bis 2025 rauchfrei machen. Eine weitere Maßnahme dazu ist, dass die Zahl der Tabakhändler von 6.000 auf 600 reduziert werden soll. Auch die zulässige Nikotinmenge im Rauchtabak wird gesenkt.

Regierung rechnet mit sinkenden Kosten fürs Gesundheitssystem

Es gebe keinen guten Grund, ein Produkt zuzulassen, das die Hälfte der Menschen, die es benutzten, töte, sagte die stellvertretende Gesundheitsministerin Verrall im Parlament. Sie erwarte Einsparungen im Gesundheitssystem von Milliarden Dollar, weil durch das Rauchen verursachte Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Amputationen nicht mehr behandelt werden müssten. Die Abgeordneten stimmten mit 76 zu 43 Stimmen für das Gesetz. Die liberale Partei wandte sich gegen den Entwurf und warnte vor der Entstehung eines Schwarzmarktes.

Das Gesetz hat keinen Einfluss auf den Verkauf von E-Zigaretten. In Neuseeland rauchen acht Prozent der Erwachsenen. Vor zehn Jahren war der Anteil noch doppelt so hoch.

