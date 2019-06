Das Mitnehmen weggeworfener Lebensmittel aus Abfallbehältern, das sogenannte Containern, bleibt eine Straftat.

Einen Antrag des Hamburger Justizsenators Steffen zur Legalisierung lehnten die anderen Landesjustizminister bei ihrem Treffen in Lübeck mehrheitlich ab, wie Steffen mitteilte. Stattdessen hätten sie einen Alternativbeschluss gegen Lebensmittelverschwendung gefasst. Details dazu nannte er nicht.



Steffen zeigte für die Entscheidung seiner Kollegen kein Verständnis. Es verstehe kein Mensch, warum die Entnahme von Müll bestraft werden müsse, sagte der Grünen-Politiker. In Deutschland würden jedes Jahr Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Dass Menschen auch noch strafrechtlich verfolgt würden, die beim Containern gegen diese Verschwendung aktiv würden, halte er für falsch.



Laut Steffen scheiterte sein Vorstoß am Widerstand der unionsgeführten Ministerien. "Wie beim Klimaschutz merkt man auch hier, wie weit sich CDU und CSU von der Bevölkerung entfernt haben und die Realität verweigern", kritisierte er.