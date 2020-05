Die EU-Kommission will einheitliche Nährwertlogos auf allen Lebensmittelverpackungen einführen.

Man schlage eine obligatorische Nährwertkennzeichnung auf der Vorderseite der Verpackung vor, teilte die Brüsseler Behörde mit. Das Logo könnte wie das französische System Nutriscore konzipiert sein. Dabei handelt es sich um eine farbkodierte Skala. Sie reicht von "A" für eine gesündere Wahl bis "E" für eine weniger gesunde Wahl. In Frankreich sowie in Spanien und Belgien wird das System auf freiwilliger Basis eingesetzt.



Die EU-Kommission stellte auch eine Strategie für eine gesunde und umweltfreundliche Ernährung vor. Nach dem Vorschlag soll der Einsatz gefährlicher und schädlicher Pestizide in den nächsten zehn Jahren halbiert werden. Bis 2030 ist geplant, den Verbrauch von Düngemitteln um 20 Prozent zu senken. Der Einsatz von Antibiotika und anderen Mitteln etwa für Nutztiere und Aquakulturen soll um 50 Prozent reduziert werden.