Heute tagte im Kanzleramt der "Lebensmittelgipfel". Kanzlerin Merkel, Ernährungsministerin Klöckner und Wirtschaftsminister Altmeier trafen sich mit Vertretern der Ernährungsindustrie und der Landwirtschaft. Es ging um faire Preisgestaltung, die Wertschätzung von Lebensmitteln, die Proteste von Landwirten und die Marktmacht von Aldi, Lidl, Edeka und Rewe. Konkrete Gesetze wurden nicht vorbereitet - das habe aber auch keiner erwartet, sagte Klöckner nach dem Treffen. Der Gipfel sei stattdessen der "Start eines Prozesses". Einige Festlegungen wurden dennoch getroffen:

Keine staatlich festgesetzten Mindestpreise

Die von den Grünen geforderten staatlich festgesetzten Mindestpreise für Lebensmittel sind vom Tisch. Es gehe nicht darum, staatlich verordnete Mindestpreise aufzuoktroyieren, sagte Merkel und verwies zudem darauf, dass es bereits gesetzliche Regelungen gebe, die das Dumping unterhalb des Produktionspreises verbieten. Die Bundesregierung will deswegen noch in diesem Jahr die Umsetzung der EU-Verordnung gegen unlauteren Wettbewerb, kurz UTP, möglichst weit vorantreiben. Dabei ginge es zum Beispiel um kurzfristige Stornierungen verderblicher Ware oder dass späte Bezahlen von Lieferanten, erläuterte Klöckner.

Auf "regionale Erzeuger" und "faire Beziehungen" setzen

Zudem hat die Kanzlerin eine "Kommunikationsallianz" von Landwirten und Handel vorgeschlagen, um in der Bevölkerung die Wertschätzung von Lebensmitteln zu erhöhen. Außerdem soll eine "Meldestelle für unlautere Handelspraktiken und Dumpingpreise" eingerichtet werden.



Eine neue Untersuchung soll darüber hinaus klären, ob sich die Marktmacht der "großen Vier" - also Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe mit Lidl - erhöht habe. Nach Angaben des Bundeskartellamts kontrollieren die vier derzeit zusammen 85 Prozent des Lebensmittelmarktes. So komme es vor, dass sich Bauern Liefertermine kaufen oder einen Geldbetrag spenden müssten, um in neuen Filialen gelistet zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die Politik ziele auf "faire Beziehungen" zwischen den Akteuren im Markt, erklärte Merkel. Der Handel solle zudem stärker auf regionale Erzeuger setzen.

Weitere Gesprächsrunden sind angekündigt

Landwirtschaftsministerin Klöckner kündigte weitere Gesprächsrunden mit dem Handel und mit Vertretern der Landwirtschaft an. Die Ergebnisse dieser Gespräche sollen in einem Dreivierteljahr im Kanzleramt ausgewertet werden.