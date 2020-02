Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat rechtliche Schritte gegen Preisdumping bei Lebensmitteln angekündigt.

Die CDU-Politikerin sagte in Berlin, der Handel setze mit solchen Angeboten ein gefährliches Signal. So könne keine Wertschätzung für die Produkte und ihre Erzeuger entstehen. Die Preise müssten für den Verbraucher bezahlbar und den Erzeuger auskömmlich sein, so Klöckner.



Morgen findet ein Spitzentreffen bei Bundeskanzlerin Merkel zum Thema Lebensmittelpreise statt. Erwartet werden neben Klöckner auch Wirtschaftsminister Altmaier sowie Vertreter des Einzelhandels und der Lebensmittelindustrie.