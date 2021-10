Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat sich grundsätzlich gegen Verbote in der Ernährungspolitik ausgesprochen.

Die CDU-Politikerin sagte zur Eröffnung der weltgrößten Lebensmittelmesse Anuga in Köln, wenn Kunden ihren Einkaufskorb zusammenstellten, bestimmten sie mit ihrer Nachfrage auch das Angebot. Bei Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln, Gemüse oder Fleisch werde im Cent-Bereich gespart. Aber wer Bio auf den Feldern wolle, müsse Bio kaufen. Wer mehr Tierwohl in den Ställen wolle, müsse Tierwohl kaufen, fügte sie hinzu. Zugleich forderte die Ministerin mehr Wertschätzung für Produkte aus heimischer Landwirtschaft. Wer dem Klimawandel ganz praktisch begegnen wolle, solle zu saisonalen Lebensmitteln greifen, betonte Klöckner.



Laut einer Analyse der Kaufmännischen Krankenkasse haben in Deutschland Kinder immer häufiger extremes Übergewicht. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl adipöser Kinder zwischen sechs und 18 Jahren um 27 Prozent. Zu den Hauptgründen zählt eine falsche, zu fettreiche, kalorienreiche und zuckerhaltige Ernährung.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.