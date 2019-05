Die Justizminister der Länder befassen sich kommende Woche mit dem Vorstoß Hamburgs, das Einsammeln weggeworfener Lebensmittel etwa aus Supermarkt-Müllcontainern zu legalisieren.

Die Gastgeberin der Konferenz, Schleswig-Holsteins Ressortchefin Sütterlin-Waack, teilte mit, Hamburgs Jusitzsenator Steffen habe einen entsprechenden Antrag zum sogenannten "Containern" vorbereitet. Bisher gilt es als Diebstahl, Nahrungsmittel aus Müllcontainern zu holen, die Lebensmittelmärkte und Fabriken wegen abgelaufener Mindesthaltbarkeitsdauer oder Druckstellen weggeworfen haben. Steffen will das ändern. Zur Begründung erklärte er, wer sonst vernichtete Lebensmittel noch nutze, der tue etwas Gutes. Das gehöre nicht bestraft, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Zudem binde das Vorgehen gegen das "Containern" Ressourcen bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten, die für andere Aufgaben genutzt werden könnten. Die Legalisierung würde nach seinen Worten nur für Müllcontainer gelten, die frei zugänglich sind.



"Containern" betreiben in der Regel sowohl Obdachlose als auch Aktivisten, die damit gegen Auswüchse der Überflussgesellschaft protestieren. Nach unterschiedlichen Berechnungen werden in Deutschland pro Jahr zwischen 13 und 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen.

Greenpeace: Schritt in die richtige Richtung

Offen äußerte sich Steffen auch für die Idee, dem "Containern" faktisch die Grundlage zu entziehen, indem für Supermärkte ein Wegwerfverbot geschaffen werde. Vorbild könnte Frankreich sein, das 2016 ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung erlassen hat. Dort müssen Lebensmittelmärkte mit mehr als 400 Quadratmetern Ladenfläche nicht verkaufte Nahrungsmittel an gemeinnützige Organisationen verschenken.



Die Umweltorganisation Greenpeace bezeichnete die Gesetzesinitiative als Schritt in die richtige Richtung. Konsumexpertin Viola Wohlgemuth sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, weitergehende Maßnahmen nach französischem Vorbild müssten folgen, damit weniger Lebensmittel weggeworfen würden.

Bundesministerium ist skeptisch

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zeigte sich auf Anfrage skeptisch. Das Containern sei in Deutschland verboten, weil es sich um einen Eingriff in das Eigentum anderer handele, sagte Minsteriums-Sprecherin Kinzinger. Zudem sei aus Gründen der Lebensmittelsicherheit dringend davon abzuraten.