Kampf gegen Verschwendung

Ein Supermarkt in Bremen erlaubt schon lange das "Containern". (picture alliance / dpa / Carmen Jaspersen)

Verbandssprecher Böttcher sagte im ZDF, die meisten Supermärkte hätten ihre Container in abgesperrten Bereichen aufgestellt. Man komme gar nicht an sie heran, ohne Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zu begehen. Zudem würden nicht mehr benötigte Lebensmittel an die Hilfsorganisation "Tafeln Deutschland" gespendet.

Bundesjustizminister Buschmann und Landwirtschaftsminister Özdemir hatten dafür geworben, Strafen für das Containern wie zum Beispiel Bußgelder nur noch zu verhängen, wenn für das Erreichen von Abfallcontainern Hausfriedensbruch inklusive Sachbeschädigung begangen wurde. Eine solche Änderung könnte ein Baustein im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung sein, so ihr Argument.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.