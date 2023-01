Kampf gegen Verschwendung

Verbandssprecher Böttcher sagte im ZDF , die meisten Supermärkte hätten ihre Container in abgesperrten Bereichen aufgestellt. Man komme gar nicht an sie heran, ohne Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zu begehen. Es sei der völlig falsche Ansatz, den Menschen zu sagen: "Geht an unsere Container und holt euch die Sachen raus." Böttcher verwies darauf, dass Supermärkte nicht mehr benötigte Lebensmittel an die Hilfsorganisation "Tafeln Deutschland" spenden würden. Um diese Möglichkeiten weiter auszubauen, könne man Unterstützung der Politik gebrauchen, appellierte er. Hilfreich wären Erleichterungen beim Lebensmittelrecht und beim Steuerrecht. Darüber würde man gerne mit der Bundesregierung ins Gespräch kommen.