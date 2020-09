Vor der heutigen Abstimmung im Bundesrat über die Reform der Lebensmittelkontrolle hat die Verbraucherorganisation Foodwatch die Pläne des Bundeslandwirtschaftsministeriums kritisiert.

Die Zahl der Routinekontrollen in Lebensmittelbetrieben zu reduzieren, gehe auf Kosten der Risikovorsorge, sagte der Geschäftsführer von Foodwatch, Rücker, im Deutschlandfunk. Man könne nicht mehr präventiv eingreifen, sondern erst reagieren, wenn es in Betrieben bereits Missstände gebe. Foodwatch warf Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner vor, durch die Reformpläne einen Personalmangel kaschieren zu wollen. Zuletzt sei jede dritte Lebensmittelkontrolle in Deutschland wegen fehlender Fachkräfte ausgefallen. Nun würden die Aufgaben an diesen Personalmangel angepasst, um die Bilanzen zu beschönigen, so Rücker.



Das Bundeslandwirtschaftsministerium hatte seine Pläne damit begründet, Kapazitäten für gezielte Kontrollen in Problembetrieben schaffen zu wollen. Im Bundesrat soll heute über die Reform abgestimmt werden.

