Der Fund von Krankheitserregern in Wurst und Milch hat das Thema Lebensmittelkontrolle wieder in den Fokus gerückt. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner, CDU, kritisiert die Bundesländer, deren Aufgabe die amtliche Überwachung von Lebensmitteln ist. Doch die Zuständigkeiten sind stark mit der nationalen Ebene verflochten. Ein Überblick.

Ministerin Klöckner forderte in der "Bild"-Zeitung, die Länder müssten ihrer Verantwortung mit ausreichend Personal für die Aufgabe gerecht werden. Nötig seien "regelmäßige, effektive Kontrollen vor Ort". Der agrarpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Gero Hocker, hingegen sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass die Ministerin nun reflexartig jegliche Verantwortung von sich weise, sei nicht nachvollziehbar. Schließlich liege die Kompetenz zur zentralen Koordinierung der Lebensmittelüberwachung bei den Bundesbehörden.

Wie ist die Lebensmittelkontrolle derzeit geregelt?

"In Deutschland liegt die Zuständigkeit für die amtliche Lebensmittelüberwachung bei den Bundesländern", heißt es auf der Website des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Die Behörde selbst tritt demnach für die Bundesländer als "koordinierende Geschäftsstelle" auf, der insbesondere dann Bedeutung zukommt, wenn es aus den Bundesländern Meldungen über Lebensmittel gibt, die möglicherweise verunreinigt sind. In manchen Fällen erfolgt dann eine Meldung an die Europäische Kommission; außerdem erarbeitet die Behörde im Krisenfall Maßnahmen, die die Risiken für die Verbraucher minimieren sollen.



In den zuständigen Länderministerien werden laut dem Bundesministerium Untersuchungsprogramme entwickelt, die von den Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämtern in den Städten und Landkreisen durchgeführt werden. Die Ämter legen dabei nach einer Risikobewertung fest, wie viele Stichproben in Unternehmen genommen werden sollten. Die Kontrolleure sind überall dort im Einsatz, wo Lebensmittel hergestellt und verarbeitet werden. Insgesamt schicken die Lebensmittelchemiker oder Tierärzte jährlich 400.000 Proben in Labore. Dort werden Inhaltsstoffe, Keime, die Einhaltung von Grenzwerten, aber auch Etiketten und Aufmachung der Produkte überprüft.



Die Hauptverantwortung für die Sicherheit ihrer Lebensmittel tragen allerdings die Betriebe. Sie sind dazu verpflichtet, die Sicherheit und Qualität der Erzeugnisse zu gewährleisten und kontrollieren das meist selbst; sobald hier eine Verunreinigung auffällt, kann das Produkt zurückgenommen werden. Besteht die Gefahr einer Gesundheitsgefährdung, müssen die Produkte aus dem Handel genommen und die Verbraucher gewarnt werden - so geschehen etwa im Fall der keimbelasteten Wurst des Herstellers Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren aus Hessen.

Wann ist der Bund sonst noch zuständig?

Bundesweite Untersuchungsprogramme gibt es zum Beispiel nach dem Fund von Schadstoffen. Dies war nach Angaben der Behörde etwa der Fall, als das Pflanzenschutzmittel Fipronil in Hühnereiern entdeckt worden war. Weitere Überwachungsmaßnahmen des Bundes dienen etwa dem Monitoring, also der langjährigen und systematischen Beobachtung von Lebensmitteln und der Kontrolle von Futtermitteln. Seit 2013 unterstützt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Länder außerdem bei der Kontrolle von im Internet gehandelten Lebensmitteln.



Zusätzlich bewertet das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) als wissenschaftliche Einrichtung mögliche gesundheitliche Risiken durch Bakterien oder Parasiten in Lebensmitteln. Die wissenschaftliche Risikobewertung für den Bereich auf EU-Ebene übernimmt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA.

Was wollen Verbraucherschützer?

Der Verbraucherzentrale Bundesverband verlangt Konsequenzen aus den jüngsten Skandalen um belastete Wurst und Milch. Für den Krisenfall fordert der Verein eine klare Koordination durch den Bund. Auch sollten die Behörden die Rückrufe künftig selbst durchführen können. Die zuständige Expertin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Anne Markwardt, fasste im Hörfunksender NDR Info zusammen, die Kontrolleure müssten mehr Befugnisse bekommen.



Der Bundesverband der Kontrolleure hingegen beklagt an erster Stelle Personalmangel. Der stellvertretende Verbandsvorsitzende Maik Maschke sagte der "Frankfurter Rundschau", das habe dazu geführt, dass im vergangenen Jahr nur etwa 42 Prozent der notwendigen Kontrollen tatsächlich durchgeführt worden seien.