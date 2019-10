Nach mehreren Rückrufen von Lebensmitteln mit Verunreinigungen wollen Bund und Länder heute über Konsequenzen beraten.

Bundesernährungsministerin Klöckner - CDU - kommt dazu am Vormittag in Berlin mit ihren zuständigen Amtskollegen zusammen. Dabei soll es unter anderem um Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten gehen - etwa beim Vernetzen von Verantwortlichkeiten und mehr Austausch.



Die Verbraucherorganisation "Foodwatch" forderte eine grundlegende Reform der Lebensmittelüberwachung. Künftig sollte es in jedem Bundesland eine einzige, eigenständige und unabhängige Landesanstalt geben, statt wie bisher die Kontrollen auf Landkreisebene zu organisieren, sagte deren Recherche-Leiter Huizinga der Funke Mediengruppe.