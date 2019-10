Nach mehreren Rückrufen von Lebensmitteln mit Verunreinigungen wollen Bund und Länder heute über Konsequenzen beraten.

Bundesernährungsministerin Klöckner kommt dazu am Vormittag in Berlin mit den Ressortchefs der Länder zusammen. Dabei soll über Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten gesprochen werden. Hessens Umweltministerin Hinz schlug eine bundesweite Datenbank von Funden vor. Damit könne die Kommunikation zwischen den Bundesländern und so die Kontrolle verbessert werden, sagte die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Verbraucherorganisation "Foodwatch" forderte eine grundlegende Reform der Lebensmittelüberwachung. Dafür solle es in jedem Bundesland eine Landesanstalt geben.



Kürzlich waren in Milchprodukten, Fertigsalaten und Fleischwaren verschiedene Verunreinigungen nachgewiesen worden. Mehrere Menschen sind durch die Infektion mit Listerien gestorben.