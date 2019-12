Etwa jede dritte vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle in Deutschland fällt wegen Personalmangels aus.

Das ist das Ergebnis einer Erhebung der Verbraucherorganisation Foodwatch. Demnach haben im vergangenen Jahr rund eine viertel Million der vorgesehenen Kontrollbesuche in Restaurants, Imbissen und bei Lebensmittelherstellern nicht stattgefunden. Besonders die Behörden in Berlin und Bremen seien unterbesetzt.



Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner rief die Länder auf, den Personalmangel umgehend abzustellen. Sie seien für die Kontrollen zuständig und entschieden darüber in eigener Hoheit.