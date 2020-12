Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat angesichts der anhaltenden Bauernproteste Verständnis für deren Unmut geäußert.

Den Landwirten gehe es nicht um Luxus, sondern schlicht um ihre Existenzen, sagte die CDU-Politikerin. Eine Absenkung der Einkaufspreise für Butter seien vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Marktlage in dieser Höhe überraschend und kaum zu rechtfertigen. Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd kritisierten indes die Blockaden ihrer Warenlagern. Sie wiesen Vorwürfe zurück, sie hätten in der jüngsten Ausschreibungsrunde die Butterpreise "gedrückt". Nötig seien nun gemeinsame Lösungswege für die schwierige Situation der deutschen Landwirtschaft, hieß es. Zuletzt hatten Landwirte unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Zentrallager der Discounter mit Traktoren blockiert.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.