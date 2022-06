Verschwendung von Lebensmitteln, Brötchen im Biomüll. (imago images / Mario Hösel)

Die Regierung billigte auf einer Kabinettssitzung in Madrid einen Gesetzentwurf, der Strafen zwischen 2.000 und 60.000 Euro für Unternehmen der Produktions- und Vertriebskette vorsieht, die vermeidbare Lebensmittelabfälle produzieren. Zudem müssen Bars und Restaurants ihren Gästen kostenlos anbieten, nicht verzehrte Speisen mit nach Hause zu geben. Das Gesetz soll in den nächsten Tagen dem Parlament in Madrid vorgelegt werden und nach Vorstellung der Regierung von Ministerpräsident Sánchez Anfang 2023 in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.