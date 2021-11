Maßregelvollzug (picture alliance / dpa-Zentralbild / Patrick Pleul)

Eine ablehnende Entscheidung habe das Landgericht Kleve unzureichend begründet, entschied das oberste deutsche Gericht in Karlsruhe in einem heute veröffentlichten Beschluss (Az.: 2 BvR 828/21). Damit wurden vorangegangene Entscheidungen aufgehoben. Das Landgericht Kleve muss sich noch einmal mit dem Fall befassen.

Der Mann verbüßt den Angaben zufolge zwei lebenslange Freiheitsstrafen. Er sei seit mehr als 35 Jahren ununterbrochen in Haft und nehme die perspektivlose Situation als unerträgliches Leiden wahr, hieß es in der Begründung des Bundesverfassungsgerichts. Der Häftling hatte beantragt, auf eigene Kosten die zum Sterben notwendigen Medikamente zu beschaffen. Die Justizvollzugsanstalt vertrat dagegen den Standpunkt, rechtlich handele es sich bei dem Begehren um einen assistierten Suizid. Das Gefängnis könne keine Suizidhilfe gewähren.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie vermuten, dass ein Inhaftierter oder eine Inhaftierte aus Ihrem Bekannten- oder Familienkreis Suizidgedanken hat, wenden Sie sich bitte an die entsprechende Anstalt. Wenn Sie sich selbst in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, zögern Sie nicht, Hilfe anzunehmen.

Hilfe bietet unter anderem die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800-1110111 (kostenfrei) und 0800-1110222 (kostenfrei) oder online unter https://www.telefonseelsorge.de.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.