US-Republikaner

Erste Fernseh-Debatte der acht Bewerberinnen und Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Republikaner in Miwaukee - von links: der frühere Gouverneur Arkansas Asa Hutchinson, New Jerseys Ex-Gouverneur Chris Christie, Ex-Vize-Präsident Mike Pence, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der Unternehmer Vivek Ramaswamy, die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley, South Carolinas Sena (AP / Morry Gash)

Der frühere Vizepräsident Pence verwies auf seine langjährige politische Erfahrung in verschiedenen Ämtern, die ihn zum bestgeeigneten Kandidaten mache. Floridas Gouverneur DeSantis bezeichntete die zurückliegenden Pandemie-Lockdowns als Fehler, die der Wirtschaft des Landes unnötig geschadet hätten. Die ehemalige UNO-Botschafterin Haley erklärte als einzige Frau auf der Bühne, im Weißen Haus werde es Zeit für jemanden, der die ausufernden Staatsausgaben wieder in den Griff bekomme. New Jerseys Ex-Gouverneur Christie betonte, er wolle die Ukraine auch weiterhin im Abwehrkampf gegen Russland unterstützen.

Der frühere Präsident Trump hatte seine Teilnahme bereits im Vorfeld abgesagt. Er verwies auf seinen Bekanntheitsgrad durch seine zurückliegende Präsidentschaft und hohe Umfragewerte.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.