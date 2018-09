Nach dem Auftreten eines Lecks an der Internationalen Raumstation ISS hat Russland den Verdacht einer Sabotage im Weltraum geäußert.

Der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos sagte in Moskau, der Riss sei von Hand ausgeführt worden. Neben einem Herstellungsfehler könne man auch eine vorsätzliche Manipulation auf der Erde oder sogar im All nicht auschließen. Der frühere Kosmonaut und Duma-Abgeordnete Surajew äußerte gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti den Verdacht, einer der Astronauten an Bord der ISS könne das Leck verursacht haben, um einen früheren Rückflug zu erzwingen.



Der winzige Riss war an einer angedockten Sokus-Raumkapsel aufgetreten. Es kam zu einem Druckanfall auf der ISS. Die Besetzung - zu ihr zählt auch der deutsche Astronaut Alexander Gerst - konnte die Stelle schnell reparieren. Roskosmos hatte zunächst die Vermutung geäußert, dass das Leck von einem Mikro-Meteoriten verursacht wurde.