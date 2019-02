Die politischen Parteien, die für diese Werte standen, haben ihre Ausrichtung im Laufe der Zeit geändert. Wie viel "Liberalismus" ursprünglicher Prägung steckt noch in den europäischen Parteien, die das Label "liberal" oder "freiheitlich" im Namen tragen. Viele sind auf den neoliberalen Weg eingeschwenkt, manche von ihnen versuchen eine Rückbesinnung. Liberale Salons werden wiederbelebt.

Im Europäischen Parlament treten diese Parteien gemeinsam als Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa an – kurz Alde. Ende Februar wählt ein Alde-Parteitag den Spitzenkandidaten für die Europawahl. Gleich, wer es wird, vom Schulterschluss mit der Bewegung des französischen Präsidenten Macron träumten viele Liberale in Europa. Dessen Stern sinkt allerdings und auch sein liberales Label wirft Fragen auf. Spurensuche in Europa, eine Reportage in fünf Teilen.

Neue Hoffnungen und bekannte Gesichter

Die Idee einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft, Liberalismus, ist ein deutlicher Gegenentwurf zum erstarkenden Populismus. In diesem Sinne wollen sich liberale Parteien in Europa neu aufstellen - allerdings hauptsächlich mit altbekanntem Personal.

Einig, dass sie uneinig sind

Der Zusammenschluss liberaler Parteien im EU-Parlament ALDE stellt sich für die Wahl im Mai auf. Sophie in 't Veld (D66) arbeitet dafür an einem Zukunftskonzept. Doch die liberale Allianz ist zerstritten - Kritik kommt vor allem von jüngeren Familienmitgliedern.

Ein Liberaler zum Anfassen

Null Toleranz und Vielfalt? Kritiker sehen in Mechelens Bürgermeister Bart Somers einen wandelnden Widerspruch. Er selbst versteht sich als Anhänger des klassischen liberalen Versprechens: Menschen helfen sicheigenverantwortlich - die Politik macht Teilhabe und Aufstieg möglich.

Gegen die illiberale Demokratie in Ungarn

Gegen Viktor Orbans Idee einer illiberalen Demokratie hat sich in Ungarn die liberale Partei Momentum formiert. Die jungen Modernisierer gehören zur Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) - und sind drauf und dran, bei der Europawahl im Mai einen Sitz zu ergattern.





Österreichs junge Wilde fürs EU-Parlament

Auch wenn die EU-Fraktion Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa sich gern als Partei versteht: Die Differenzen ihrer Mitgliedsparteien sind offenkundig. Das merkt man, wenn man zwei Kandidatinnen der österreichischen Neos und der deutschen FDP im Wahlkampf begleitet.