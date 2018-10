Kanada hat als weltweit zweites Land nach Uruguay den Verkauf und Gebrauch von Cannabis erlaubt.

Das kanadische Parlament hatte dazu im Juni ein Gesetz gebilligt, das heute in Kraft tritt. Die Altersgrenze liegt bei 18, in manchen Bundesstaaten bei 19 Jahren. Es ist jetzt erlaubt, per Bestellung oder in autorisierten Geschäften ein Gramm Haschisch für umgerechnet etwa vier Euro dreißig zu kaufen. Der persönliche Besitz ist auf 30 Gramm beschränkt. Ein Ziel der Legalisierung ist, Schwarzmarkthändler in ein System mit klaren Regeln zu integrieren und so das Geschäft so besser zu kontrollieren. Zudem erwartet der Staat Steuereinnahmen in Höhe von 400 Millionen kanadischen Dollar. Mit dem Schritt löst der liberale Premierminister Justin Trudeau auch ein Wahlkampfversprechen ein.



Kritiker befürchten Auswirkungen auf die Gesundheit und eine Zunahme von Unfällen unter Drogeneinfluss. Kanada ist damit das erste Land der G7-Gruppe, das Cannabis vollständig legalisiert. In Deutschland ist Cannabis trotz jahrzehntelangen Verbots das mit Abstand am weitesten verbreitete Betäubungsmittel. Seit März 2017 können schwerkranke Patienten die Droge auf Rezept bekommen, der Eigenanbau bleibt verboten.



Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mortler, kritisierte das Vorgehen Kanadas und warf der Regierung eine Verharmlosung vor. "Aus meiner Sicht wird gerade der Jugendschutz durch diese Freigabe massiv durchlöchert", sagte die CSU-Politikerin im Deutschlandfunk. Zugleich warnte sie vor bleibenden Schäden durch frühen und regelmäßigen Cannabis-Konsum. Mortler betonte, Alkohol und Tabak seien in der Gesellschaft so stark verankert, dass man keine weitere legale Droge in Form von Cannabis benötige.