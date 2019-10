Legendäre Raumsonde zum Riesenplaneten Galileo startet zum Jupiter

Vor 30 Jahren, am Nachmittag des 18. Oktober 1989, machte sich die Raumsonde Galileo auf den Weg zum Jupiter. In der DDR war in jenen Stunden Erich Honecker zurückgetreten.

Von Dirk Lorenzen

