Walter Mirisch hier im Jahr 2014. (AP / Annie I. Bang)

Er starb im Alter von 101 Jahren in Los Angeles. Oscar-Akademie-Präsidentin Janet Yang und Geschäftsführer Bill Kramer würdigten Mirisch als "wahren Visionär" mit "mächtigem Einfluss" auf die Filmbranche. Der Oscar-Gewinner hatte unter anderem "In der Hitze der Nacht" mit Sidney Poitier produziert und war an Werken wie "Manche mögen's heiß" mit Marilyn Monroe, dem Musical-Film "West Side Story" oder dem Western "Die glorreichen Sieben" mit Yul Brynner beteiligt. 1957 hatte er zusammen mit seinen Brüdern Harold und Marvin die Firma "Mirisch Corporation" gegründet. In den 70er Jahren war er auch Präsident der US-Filmakademie gewesen.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.