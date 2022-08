Bewegende Trauerfeier

Als "Uns Uwe" geht der gestorbene, frühere Nationalspieler Uwe Seeler in die deutsche Fußballgeschichte ein. (Christian Charisius/dpa)

Bei der öffentlichen Gedenkfeier nun hatten viele Menschen, darunter Witwe Ilka Seeler, Tränen in den Augen. Immer wieder hallten "Uwe, Uwe"-Rufe durch das Stadion. Die Redner fanden große Worte für einen der wohl bedeutendsten deutschen Fußballer. Bilder aus dem Leben Seelers waren auf den Leinwänden zu sehen. Zum Abschluss der Gedenkfeier wurde Heidi Kabels berühmtes Lied "In Hamburg sagt man Tschüs" angestimmt.

Zur Trauerfeier erschienen zahlreiche prominente Gäste aus dem deutschen Fußball: Unter anderem waren Bundestrainer Hansi Flick, DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff, FC Bayern-Vorstand Oliver Kahn und einige HSV-Größen wie Horst Hrubesch, Felix Magath und Manfred Kaltz vor Ort. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz reiste nach Hamburg. "Für mich ist das Tollste an Uwe Seeler, dass er so normal geblieben ist und so geerdet", sagte der SPD-Politiker. Das "Uns Uwe" komme nicht von ungefähr. "Das ist tief aus ihm heraus gewachsen", betonte Scholz. Er sei ganz berührt von der Abschiedszeremonie.

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher: Uwe Seeler war auch "menschlich ein großes Vorbild"

Hamburgs Erster Bürgermeister, Tschentscher, würdigte Seeler als eine "Legende des Fußballsports". Mit seiner einzigartigen Karriere sei er zu einem der "besten deutschen Fußballer aller Zeiten" geworden. Sein Andenken gehe aber weit darüber hinaus. "Mit seiner Bodenständigkeit, seiner Nahbarkeit und Ehrlichkeit war er auch menschlich ein großes Vorbild", führte der ebenfalls sozialdemokratische Regierungschef aus.

DFB-Präsident Neuendorf meinte, der frühere Torjäger habe zwar keinen großen Titel im Trikot der Nationalmannschaft geholt. Aber: "Uwe Seeler brauchte keinen Titel, um zu einem Idol zu werden." Den größten Titel von allen könne man überhaupt nicht gewinnen, er werde einem verliehen. "Von den Menschen, von den Fans, und er kommt von Herzen, und er verblasst nicht", sagte Neuendorf. Dieser Titel sei "Uns Uwe".

Der frühere Nationalspieler und gute Seeler-Freund Max Lorenz gestand, für ihn seien die Meter zum Stadion "heute ein verdammt schwerer Weg" gewesen: "Aber er hat es verdient, er hat diese Feier verdient. Uwe war ein großartiger Sportler und ein toller Mensch, der Hilfestellungen für viele Menschen gegeben hat." HSV-Vorstand Jonas Boldt betonte: "Uwe ist einer von uns. Nur besser."

Beckenbauer verabschiedet sich mit Brief

Seelers ehemaliger Nationalmannschaftskollege Franz Beckenbauer konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Hamburg reisen, verabschiedete sich aber mit einem Brief im "Hamburger Abendblatt". "Mein lieber Uwe, bei uns in Bayern sagt man Servus, wenn jemand geht. Bei Dir in Hamburg heißt Abschiednehmen schlicht und einfach Tschüs", schrieb Beckenbauer: "Dieser letzte Gruß kommt aus tiefstem Herzen: Du bleibst für immer unvergessen."

Seeler spielte für Deutschland bei vier Weltmeisterschaften, wurde 1966 Zweiter im legendären Finale gegen England im Londoner Wembley-Stadion. Er war einer der besten Mittelstürmer der Geschichte. Für den Hamburger SV erzielte Seeler in 476 Pflichtspielen 404 Tore, für einen anderen Klub spielte der gebürtige Hamburger nie. Er schlug sogar ein Angebot von Inter Mailand in Höhe von damals unglaublichen 1,2 Millionen Mark aus. 1960 wurde er deutscher Meister, drei Jahre später gewann er den DFB-Pokal. 2003 wurde Seeler zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.