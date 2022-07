Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas, Uniper, war wegen der Drosselung der russischen Gaslieferungen in Schwierigkeiten geraten (Archivbild). (dpa/picture-alliance/Rolf Vennenbernd)

Der Ökonom bezog sich auf die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im Jahr 2008, die die globalen Finanzmärkte erschütterte. Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte bereits vor einem "Lehman-Effekt" gewarnt.

Südekum ergänzte, es sei essentiell, dass die Gasversorgung sichergestellt werde. Das werde nicht ohne Uniper gehen. Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas war wegen der Drosselung der russischen Gaslieferungen in Schwierigkeiten geraten und bat den Staat um Hilfe.

Südekum: Hohe Preise müssen auch weitergereicht werden können

Ökonom Südekum sprach von einem strukturellen Prinzip bei Uniper. Der Konzern müsse wegen der Drosselung durch Russland Gas zukaufen, könne gestiegene Preise aber nicht weiterreichen. Der Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor betonte, es müsse etwas passieren, damit das Geschäftsmodell des Gasversorgers nicht in eine komplette strukturelle Schieflage gerate. Eventuell müsse der Staat „direkt rein bei Uniper“ und den Konzern über eine gewisse Zeit „am Leben halten mit Steuergeld“. Auch die Verbraucher müssten an den hohen Preisen beteiligt werden, meinte Südekum. Es könne nicht sein, dass sich die Preise an den Weltmärkten teilweise verzehnfacht hätten, bei den Endkunden teilweise aber noch gar nichts angekommen sei. Südekum verwies auf eine entsprechende Regelung im Energiesicherungsgesetz. Derzeit sei aber auch eine „sanftere“ Variante im Gespräch, um über ein Umlageverfahren gestiegene Preise weiterzugeben.

Reuters: Gas-Mehrkosten sollen Verbraucher gleichmäßig treffen

Einem Reuters-Bericht zufolge will die Bundesregierung angesichts der Gas-Knappheit ein neues Verfahren zur Bewältigung der gestiegenen Preise für Versorger und Kunden schaffen. Ein entsprechender Gesetzentwurf fasst dafür eine gleichmäßige Umlage auf alle Kunden ins Auge, wie die Nachrichtenagentur mit Verweis auf ein entsprechendes Papier berichtet. Damit könnten die Mehrkosten für den Ersatz-Kauf des von Russland nicht gelieferten Gases "gerechter und transparenter" verteilt werden. Regierungs- und Branchenkreisen zufolge soll diese Option im Eilverfahren am kommenden Freitag im Energie-Sicherungsgesetz verankert werden. Die Bundesregierung würde damit ermächtigt, diesen Mechanismus selbst kurzfristig in Kraft zu setzen. Die Regelung könnte ein bisher vorgesehenes System ersetzen, das als "rechtlich schwammig" kritisiert worden war.

Das Energiesicherheitsgesetz hält bereits die Möglichkeit offen, über eine Preisanpassungsklausel bei einer amtlich festgestellten Gas-Mangellage bestehende Vertragsverbindungen aufzuheben. Dies hätte für Kunden extrem unterschiedliche Folgen, abhängig von welchem Versorger sie Gas beziehen.