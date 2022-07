Trans-Geschlechtlichkeit

Das derzeit gültige Transsexuellengesetz sei über 40 Jahre alt und verletze jeden Tag die Würde des Menschen, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk . Trans-Menschen hätten eine normale Variante der Geschlechtsentwicklung, wie sie schon immer in der Menschheit vorkomme. Dennoch würden sie quasi pathologisiert, meinte Lehmann. Es werde ihnen nicht gestattet, in dem Geschlecht anerkannt zu werden, in dem sie schon lange lebten. Stattdessen müssten sie Verfahren durchlaufen, in denen sie nach ihrem Masturbationsverhalten oder der Art ihrer Unterwäsche befragt würden. Schließlich entscheide ein Gericht, ob sie die Person sein dürften, die sie seien. Das sei langwierig, teuer und demütigend. Damit mache man nun Schluss.