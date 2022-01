Der Queer-Beauftragte Sven Lehmann hat sich für eine Änderung des Familienrechts ausgesprochen. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Mittlerweile wachse jedes dritte Kind in einer Familiensituation auf, die nicht einer klassischen Ehe entspreche, sagte Lehmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er halte deshalb eine Reform des Familienrechts für notwendig. Konkret solle das sogenannte kleine Sorgerecht auf bis zu vier Elternteile ausgedehnt werden können. Davon würden nach Ansicht des Grünen-Politikers nicht nur sogenannte Regenbogenfamilien profitieren, sondern auch Patchworkfamilien. Gleichzeitig würden die Kinder auch rechtlich besser geschützt, betonte Lehmann. Bislang habe ein Kind, wenn es etwa in eine Ehe mit zwei Frauen hineingeboren werde, per Gesetz nur ein Elternteil. Wenn der leiblichen Mutter etwas passiere, sei das Kind quasi Waise. Dies müsse man ändern.

