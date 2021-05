Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Brinkhaus, hat sich dafür ausgesprochen, als Lehre aus der Corona-Pandemie eine grundlegende Reform der föderalen Strukturen vorzunehmen.

Dadurch könnten im Fall von Missständen die Verantwortlichkeiten klar nachvollzogen werden, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Es gehe ihm darum, alle Strukturen grundlegend zu überprüfen, und mitnichten darum, dass der Bund alles übernehme. So halte er etwa wenig davon, dass sich der Bund bei den Kitas einmische.



Es müsse die Ebene zuständig sein, die am besten dafür geeignet sei, betonte Brinkhaus. Um diese Reform in die Wege zu leiten, schlug er die Beteiligung aller föderalen Ebenen vor. Das gehe nicht von heute auf morgen, sondern sei ein großangelegtes Projekt.

