Lehren aus dem Halle-Prozess Ein Armutszeugnis und ein Auftrag für die Ermittlungsbehörden Ein Kommentar von Niklas Ottersbach

Zum Ende des Prozesses müsse man auch bilanzieren, dass die Gesellschaft wenig gelernt habe, Antisemitismus habe sogar zugenommen, kommentiert Niklas Ottersbach (picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt)

Der Prozess über den Attentäter von Halle habe große Defizite des Bundeskriminalamtes offenbart, kommentiert Niklas Ottersbach. Journalisten hätten gegenüber den Ermittlern teilweise Wissensvorsprünge. Ermutigend sei hingegen das laute Auftreten der Nebenkläger gewesen.

Fangen wir mal damit an, was gut war am Halle-Prozess: Es war die laute Nebenklage. Und zwar laut im guten Sinne. Da saßen keine Opfer, sondern selbstbewusste Männer und Frauen, die dem inzwischen Verurteilten etwas entgegengesetzt haben. Zum Beispiel als der Kantor der Jüdischen Gemeinde Halle dem inzwischen Verurteilten gesagt hat: Was du getan hast, hat nichts gebracht.

Oder eine Nebenklägerin, die den Ex-Schwager des Verurteilten gefragt hat, was er machen würde, wenn sein Sohn sich so entwickeln würde, wie der Attentäter von Halle. Mit Händen war an diesem Verhandlungstag zu greifen, dass da ein Nachdenkprozess bei dem jungen Mann in Gang geriet.

Was auch gut war: die Verhandlungsführung der erfahren Richterin Ursula Mertens. Menschlich, emotional am Schluss, teilweise mit Klos im Hals die Urteilsverkündung.

Aber auch ihre umsichtige Art, sie hat den Attentäter von Halle an mehreren Stellen entlarvt, aber auch nicht von oben herab behandelt. Und sie hat den Mut gehabt, die Betroffenen in den Mittelpunkt des Verfahrens zu stellen.

200 Ermittler und zahlreiche Wissenslücken

All das kann aber nicht kaschieren, dass offenkundig ist, dass die deutschen Ermittlungsbehörden einen massiven Nachholbedarf haben. Das Bundeskriminalamt hat zwar über 200 Ermittler an den Halle-Anschlag gesetzt. Dennoch wissen wir nicht: Gab es Mitwisser? Was hat es mit der anonymen Bitcoin-Spende auf sich, die der Attentäter bekommen haben soll?

(picture alliance/dpa/Michael Kappeler)"Polizei war recht ahnungslos und hat zum Teil gleichgültig ermittelt"

Das Urteil gegen den Attentäter sei eine große Erleichterung, sagte die Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung, Anetta Kahane, im Dlf. Im Prozess habe sich aber gezeigt, dass noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden müsse.

Allein die Tatsache, dass eine freiberufliche Journalistin, die als Zeugin von der Nebenklage geladen wurde, mehr über die anonymen Online-Foren des Verurteilten erzählen konnte, als der zuständige BKA-Beamte spricht Bände. Die Aussagen einiger Ermittler vor Gericht lauteten dann: "Das war nicht meine Aufgabe", "ich bin kein Gamer, ich habe davon wenig Ahnung": Das ist ein Armutszeugnis und ein Auftrag für die Ermittlungsbehörden. Sie müssen lernen aus diesem Prozess. Und aus der Tatsache, dass sich im Internet Rechtsterroristen aufeinander beziehen, die sich nie gesehen haben.

Die Gesellschaft hat wenig gelernt

Bleibt die Frage: Was lernt die Gesellschaft daraus? Es wird in Sachsen-Anhalt mehr Geld in die Sicherheit von jüdischen Gotteshäusern gesteckt. Ok, das ist ja wohl das Minimum. Viel wichtiger ist aber eine Einstellungsänderung. Was hilft es denn von Zäsur zu sprechen, wenn sich in den Köpfen der Menschen nichts ändert? Ein Beispiel: Vor kurzem gab es eine Umfrage in Sachsen-Anhalt. Darin ging es den Forschern der Uni Halle unter anderem um Judenfeindlichkeit in Sachsen-Anhalt.

Ergebnis: Der Anteil der Menschen, die einen sekundären Antisemitismus pflegen, also die Haltung, es sei doch mal gut mit der Aufklärung über den Holocaust - dieser latente Antisemitismus ist im Vergleich zu 2018 sogar gestiegen.

Nach den Aussagen der Betroffenen, der Traumatisierten im Prozess, schmerzt es deshalb umso mehr sagen zu müssen: Die Gesellschaft hat aus dem Anschlag von Halle leider wenig gelernt.

(Deutschlandradio / Karsten Möbius)Niklas Ottersbach, geboren 1987 in Hamburg, studierte Sportwissenschaften und Journalistik in Mainz und Leipzig und war in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt als freier Mitarbeiter für den MDR Hörfunk und Fernsehen tätig. Seit 2020 berichtet er für das Deutschlandradio aus Sachsen-Anhalt.