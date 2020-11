Am Ende dieses denkwürdigen und dramatischen Tages glimmt in Berlin wieder die Hoffnung, dass es nach der Auszählung aller Stimmen in den USA doch zu einem Wechsel im Weißen Haus kommen könnte. Die Meinungsumfragen hatten diese Erwartung schon in den Tagen vor der Wahl geschürt. Als die Welt am Morgen dann zunächst doch ganz anders aussah, war das Erschrecken deshalb groß, wenn auch nicht so brutal wie der Schock vor vier Jahren. Die historische Lektion, die Deutschland und Europa 2016 erst mit dem Brexit-Referendum im Vereinigten Königreich und dann mit der Trump-Wahl in den USA erteilt wurde, wirkt nach. Auch wenn Joe Biden im Januar ins Weiße Haus einziehen sollte, gibt es kein Zurück zu den Gewissheiten einer endgültig vergangenen Weltordnung.

Orientierungskrise der westlichen Welt

Dass die Wahl in den USA – so oder so – knapper ausgehen wird, als die meisten Meinungsumfragen das zuletzt angedeutet hatten, belegt, dass Trump nicht einfach nur eine schrille und vorübergehende Episode der Weltgeschichte bleiben wird. Die tiefe Spaltung Amerikas, die er verkörpert, ist Ausdruck einer andauernden Orientierungskrise der westlichen Welt, die auch Europa auf neue Weise geteilt hat. In Teilen Osteuropas haben autoritäre und illiberale Regierungsparteien auf Trumps Sieg gesetzt. In Deutschland hoffen nach einer Umfrage des transatlantischen Netzwerks "Atlantikbrücke" mehr als 70 Prozent der Anhänger der größten Oppositionspartei, der AfD, auf einen Sieg des Präsidenten. Zugleich haben die Trump-Jahre alte Aversionen bis hin zu offenem Antiamerikanismus in Deutschland und Europa genährt.

Angela Merkels nach den ersten Trump-Monaten 2017 holprig postulierte Lehre, die Zeiten, in denen Europa sich auf andere verlassen könne, seien "ein Stück vorbei", ist zu einem festen Bestandteil der politischen Rhetorik in Berlin wie in Brüssel geworden. Doch Europa tut sich zu schwer, die Konsequenzen zu ziehen. Der Ausbau gemeinsamer Verteidigungskapazitäten scheitert immer wieder an nationalen Vorbehalten. Dazu gehört auch die deutsche Unwilligkeit, im militärischen Bereich die Verantwortung zu übernehmen, die der ökonomischen Vormacht und den wirtschaftlichen Interessen Deutschlands entspräche. Ohne militärische Macht und Gemeinsamkeit aber wird auch eine europäische Außenpolitik nicht wirksam werden.

Merkel-Rückzug eine Herausforderung

Dass wird im nächsten Jahr noch deutlicher werden, wenn mit Angela Merkel die Politikerin von der Bühne abtritt, die wie keine andere in Stil, durch ihre Grundüberzeugungen und Erfahrung zum Gegenpol Trumps wurde. Die Europäische Union hatte der US-Präsident schlicht ignoriert. Deutschland und Merkel aber hatte Trump als ernst zu nehmende Gegner stets im Visier.

Niemand ist in Deutschland erkennbar, der im nächsten Jahr diese Rolle einnehmen und einem neuen oder gar dem alten US-Präsidenten als ebenbürtiges Gegenüber entgegentreten könnte. Wenn die Lehre aus den amerikanischen Präsidentschaftswahlen nachwirkt, wird immerhin die Frage, wer in diese Rolle hineinwachsen könnte, zum einem entscheidenden Kriterium für die Wahl, die in Deutschland im nächsten Jahr bevorsteht.

