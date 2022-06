Integration

Zwei aus der Ukraine geflüchtete Schüler sitzen in einem Gymnasium in Rheinland-Pfalz an einem Tisch. (picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst)

Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Philologenverbandes unter mehr als 1.700 Lehrkräften an Gymnasien hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Für die zusätzlichen Aufgaben gebe es kaum Entlastungen an anderer Stelle, hieß es. 60 Prozent der befragten Lehrkräfte geben an, dass geflüchtete Schülerinnen und Schüler nicht ihren Fähigkeiten entsprechend den passenden Schularten zugewiesen werden. Notwendig seien mehr Unterstützungsmaßnahmen durch die Politik, sagte die Vorsitzende des Philologenverbandes, Lin-Klitzing. Dazu zählten auch Deutschkurse für die geflüchteten Lehrerinnen und Lehrer aus der Ukraine, damit sie die deutschen Lehrkräfte besser unterstützen könnten.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.