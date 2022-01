Wechselnde Corona-Maßnahmen Lehrer in Frankreich streiken gegen Überforderung durch die Regierung

In Frankreich protestieren Lehrerinnen und Lehrer heute mit landesweiten Streiks gegen das Corona-Management an den Schulen. In einer gemeinsamen Erklärung von elf Gewerkschaften heißt es, Erschöpfung und Verzweiflung hätten ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht.

13.01.2022