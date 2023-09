Steffen Freiberg (SPD), Bildungsminister des Landes Brandenburg. (dpa / Bernd Settnik)

Der SPD-Politiker lobte im Landtag in Potsdam, dass im April zwei Lehrkräfte aus Burg die Fälle an ihrer Einrichtung öffentlich gemacht hätten. Hinsehen und handeln, sei absolut richtig, sagte er. Ob es jedoch klug gewesen sei, einen öffentlichen Brandbrief zu verfassen, sei dahingestellt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, Hohloch, sprach indes von Denunzianten. Er und seine Fraktion sähen den Rechtsextremismus nicht als strukturelles Problem im Land an.

Der Fall in Burg hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Beide Lehrkräfte waren nach ihrem Brief rechten Anfeindungen ausgesetzt. Inzwischen verließen sie die Schule.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.