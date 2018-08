Bald ist die Schule in ganz Deutschland wieder gestartet - und damit fangen auch die Probleme wieder an. Zum Schulbeginn sind tausende Stellen unbesetzt. Viele Bundesländer haben vergeblich nach genügend Lehrkräften gesucht. Der Lehrerverband warnt diesmal, an den Schulen fehlten so viele Pädagoginnen und Pädagogen wie seit drei Jahrzehnten nicht.

Nehmen wir mal Berlin, wo diese Woche die Schule begonnen hat. Die Stadt wächst und wächst und damit auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Verglichen mit 2013 müssen heute 40.000 mehr Kinder und Jugendliche unterrichtet werden. Und dann gehen noch mehr Lehrkräfte in Pension als früher.

Aber die Regierung des Landes Berlin hat die Entwicklung lange verschlafen. Irgendwann wurden endlich die Gehälter erhöht. Und eilig werden weitere Studienplätze fürs Lehramt geschaffen und Professuren eingerichtet. Aber so ein Studium, tja, das dauert.

Notfallplan läuft

Die Berliner Schulsenatorin Sandra Scheeres, SPD, hat vor den Ferien gesagt, Zitat: "Wir werden im Sommer einen Gap haben." Ein Gap, das ist Englisch und bedeutet Lücke. Deshalb läuft der Notfallplan. Deswegen behilft sich Berlin mit Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern. Von 2.700 neu eingestellten Lehrkräften hat nur gut ein Drittel ein Lehramtsstudium durchlaufen. Der Quereinstieg ist umstritten, auch weil es jedes Kollegium viel Kraft kostet, die Neuen anzulernen. Aber immerhin: Die Lücke ist erstmal geschlossen, das Loch ist gestopft.

Also alles gut? Nein, nichts ist gut, gar nichts. Was hier läuft, ist ein absurdes Schauspiel. Deutschland hat prall gefüllte Staatskassen, aber das Geld wird viel zu zögerlich in Bildung gesteckt. Wir geben weniger für Bildung aus als der Durchschnitt vergleichbarer Industrienationen. Wir verpassen es, dass endlich alle Kinder eine gute Bildung genießen können.

Der Bedarf über den dieser Tage wieder geredet, um den gerungen und gekämpft wird, setzt in weiten Teilen des Landes immer noch an bei einer völlig veralteten Vorstellung von Schule: Der Herr Studienrat steht allein vor seiner Klasse, redet nach einem starren Lehrplan und schreibt etwas an die Tafel. Die Frau Direktorin grübelt in ihrem Büro über Anträge, im Vorzimmer wacht die Schulsekretärin über die Stempel und drunten im Keller schraubt an der Heizung ein braver Pedell.

Das klingt nach grauer Vergangenheit. Aber wenn man die Personalausstattung nimmt, dann ist das immer noch die Idee von Schule in Deutschland.

Schule längst mehr als Lernort

Um das gleich auszuräumen: Wir reden nicht von Muster-, Projekt- oder Eliteschulen. Wir reden nicht von den zusätzlichen Stellen, die beispielsweise für die Inklusion betreuungsintensiver Kinder geschaffen wurden. Wir reden nicht darüber, was sich Schulleitungen und Lehrer vorstellen. Und wir reden auch nicht vom Engagement von Pädagogen und Eltern in sehr vielen Schulen. Es geht um die Regelausstattung an Schulen in Deutschland, es geht um die Fläche.

Dabei ist eigentlich so viel passiert. Schule nimmt einen immer größeren Teil des Tages von Kindern und Jugendlichen ein. Sie ist nicht mehr nur ein Lernort. Und nachdem die Pisa-Studien Deutschland bescheinigt haben, dass es den Schülerinnen und Schülern an Kompetenzen fehlt, an Fähigkeiten und Fertigkeiten, da wurde diskutiert und nachgedacht. Und es stimmt ja: Wissen steht heute schnell zur Verfügung. Wissen abspeichern, das ist weniger wichtig geworden. Heute sind andere Fragen bedeutsamer: Was kann ich mit meinem Wissen machen? Wie gehe ich mit der digitalen Wissensflut um? Wie arbeite ich mit anderen zusammen?

Es ist höchste Zeit, alle Schulen mit mehr Personal stark zu machen. Die Schulen selbst wissen, was sie mehr Personal einsetzen würden. Sie träumen davon. Von mehr Zeit für AGs. Von kleineren Klassen. Von der multiprofessionellen Schule, an der Pädagogen, Sozialarbeiter, IT-Profis und eine gut ausgestattete Leitung arbeiten. Davon, dass mehrere Lehrer in einer Klasse sind: einer führt das Unterrichtsgespräch, die andere fördert schwächere Kinder oder fordert stärkere. Aber Team-Teaching, davon ist Deutschland Lichtjahre entfernt.

Stattdessen wird - den Schulbeginn im Blick - jedes Jahr neu gerechnet und geschachert. Die Regierungschefs befassen sich mit anderen Fragen, die Kultusminister verwalten den Mangel.

Nein, der Gap besteht nicht aus Statistiken. Die Lücke liegt im Denken. Die Politik, sie hat nichts gelernt. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes: Old School.

Georg Löwisch (Anja Weber)Georg Löwisch wurde 1974 in Freiburg geboren. In Leipzig studierte er Journalistik und Afrikanistik. Schon vor dem Abschluss arbeitete er als freier Reporter für Zeitungen, verschiedene ARD-Radios und den Deutschlandfunk. Als Korrespondent berichtete er für den Fachdienst epd medien. Bei der "taz" in Berlin absolvierte er 1998 sein Volontariat, verantwortete ab 2001 die Reportage-Seite, wurde 2005 innenpolitischer Reporter und 2009 Gründungsressortleiter der "sonntaz", der heutigen "taz am wochenende". 2012 wechselte er zum Magazin "Cicero". Seit mehreren Jahren unterrichtet er an der Universität der Künste in Berlin und der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Im September 2015 kehrte er als Chefredakteur zur "taz" zurück.