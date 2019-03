Vor dem Hintergrund des Mangels an Pädagogen hat sich die Bildungsgewerkschaft GEW dafür ausgesprochen, dass Gymnasiallehrer auch an Grundschulen unterrichten können.

Dazu sei lediglich eine kleine Zusatzqualifikation nötig, sagte die GEW-Vorsitzende Tepe der Deutschen Presse-Agentur. Voraussetzung sei auch, dass alle Lehrer unabhängig von der Schulart das gleiche Geld bekämen. Bezüglich des Studiums forderte Tepe, dass sich die künftigen Pädagogen in einem Bachelor-Studiengang zunächst die Grundlagen studieren und sich erst später auf eine Schulform spezialisieren sollten.



Bislang werden Lehrer an den Universitäten getrennt nach Schulform ausgebildet. Grundschullehrer verdienen in der Regel weniger als Gymnasiallehrer. Nach einer Prognose der Kultusministerkonferenz vom vergangenen Jahr fehlen bis 2030 im Schnitt jedes Jahr 660 Grundschullehrer.