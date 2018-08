Unionsfraktionschef Kauder hat mit der Warnung vor einem Bildungsnotstand wegen des Lehrermangels eine Debatte um das Kooperationsverbot ausgelöst.

Die Grünen-Bildungspolitikerin Stumpp warf der Union vor, für die Lage in den Schulen mitverantwortlich zu sein, weil sie sich immer noch an dieses Verbot klammere. Solange der Bund nur befristet in Beton, nicht aber in Köpfe - also Personal - investieren dürfe, machten die Länder weiterhin Bildungspolitik nach Kassenlage. Auch die Linken-Abgeordnete Bull-Bischoff erklärte, Bildung müsse dauerhafte Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern werden.