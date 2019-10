Lehrermangel Lücken im Stundenplan

Die deutschen Schulen stecken in der Krise: An vielen Orten herrscht Lehrermangel. Stunden fallen aus, Schulklassen sind überfüllt, Eltern beschweren sich. Besonders angespannt ist die Situation an Grundschulen und Berufsschulen, ebenso in Brennpunktvierteln und in ländlichen Gegenden.

Von Lisa Rauschenberger