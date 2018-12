Der Vorsitzende des Deutschen Realschullehrerverbands, Böhm, kritisiert die Bundesregierung wegen des geplanten Digitalpakts für Schulen.

Es werde versucht, über Regelungen im Haushaltsausschuss das Grundgesetz zu ändern und so den Bildungsförderalismus auszuhebeln, sagte Böhm im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der Bund wolle zu viele Kompetenzen. Der Digitalpakt dürfe "kein Trojaner im Grundgesetz werden".



Der stellvertretende Vorsitzende des dbb-Beamtenbundes ergänzte, er sei sauer, weil der Bund schon längst ein Gesetz hätte auf den Weg bringen können, das die Digitalisierung in Schulen anders fördere. Das Geld solle direkt an die Länder gehen. Diese wüssten selbst am besten, wie sie Geld für Bildung einsetzen könnten.



Der Bundestag hatte mit Zweidrittelmehrheit die Mitfinanzierung von Schulen durch den Bund möglich gemacht. Der Bundesrat muss noch abstimmen. Dort aber regt sich Widerstand. Etliche Regierungen wie zum Beispiel die in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind der Meinung, die Änderungen griffen zu sehr in die Länderhoheit ein.