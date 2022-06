Corona-Pandemie

Viele Schulen waren wegen der Pandemie zeitweise geschlossen. (imago / Michael Weber)

Verbandspräsident Meidinger sagte der Funke-Mediengruppe, viele Schülerinnen und Schüler hätten nach zweieinhalb Schuljahren in der Pandemie noch immer massive Lernrückstände. Spätestens Anfang des nächsten Schuljahres benötige man bundesweit vergleichbare Lernstandserhebungen, um den Handlungsbedarf richtig einschätzen zu können. Sinnvoll wären Erhebungen in Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache, möglicherweise auch in den Naturwissenschaften, fügte Meidinger hinzu. Die Tests sollten in den für eine erfolgreiche Schullaufbahn entscheidenden Klassenstufen stattfinden, und zwar in der dritten, der sechsten, der achten und der zehnten Jahrgangsstufe.

