Die IGLU-Studie untersucht die Leseleistungen von Viertklässlern im internationalen Vergleich (picture alliance / Fotostand / Fotostand / K. Schmitt)

Meidinger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Kernproblem sei, dass es momentan keine Förderung in der Fläche gebe. Um die Lesekompetenzen von Grundschulkindern zu verbessern, sollte man sich ein Beispiel an Hamburg nehmen. Hier gebe es flächendeckende Sprachstandtests für Vierjährige sowie eine verpflichtende Förderung bei Sprachdefiziten. In anderen Ländern gebe es nur freiwillige Angebote.

Nach Ergebnissen der neuesten Grundschul-Lese-Untersuchung "IGLU" kann ein Viertel aller Viertklässler in Deutschland nicht richtig lesen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.