Schulsanierungen

Der bauliche Zustand vieler Schulen heute ist miserabel. (picture alliance / dpa)

Das Thema sei durch die Corona-Pandemie aus dem Fokus geraten, sagte Düll der "Augsburger Allgemeinen". Viele Gebäude seien in einem Zustand, in dem sie aufs Dringendste saniert gehörten. Zugleich verwies er darauf, dass den Kommunen durch die Folgen des Ukraine-Kriegs und der steigenden Energiepreise die Mittel ausgingen. Düll plädierte dafür, den Schlüssel zur Verteilung der Gelder zu überdenken. So müssten Steuergelder etwa umgeschichtet und direkt an die Kommunen gehen, forderte der Präsident des Lehrerverbands.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.