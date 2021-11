Der Lehrerverband rechnet mit weiteren Schulschließungen. (Archivbild) (picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich)

Er gebe nicht mehr viel auf die Versprechen der Politik, sagte er der „Passauer Neuen Presse“. Bereits jetzt müssten Schulen wegen Corona-Ausbrüchen geschlossen werden, alleine in Sachsen seien mehrere Dutzend Einrichtungen betroffen. Auch die Aufhebung der Präsenzpflicht an Schulen in mehreren Bundesländern sei nichts anderes als eine teilweise Schulschließung. Meidinger appellierte an die Länder, an Schulen auf eine Maskenpflicht zu bestehen, Lehrende und Kinder mindestens drei Mal die Woche zu testen und mehr Luftfilteranlagen einzusetzen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.